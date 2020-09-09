Редкач порівняв Ломаченка з Путіним

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зізнався, що відноситься до чемпіона WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василю Ломаченка (14-1, 10 КО), як до президента Росії.

Таке порівняння Редкач привів у себе в Facebook, відповідаючи на питання пiдписника, про причини конфлікту з Василем.

"Для мене Ломаченко – хороший боєць. Але як людина – до нього симпатії, як до президента Росії Володимира Путін", – написав Редкач.

Коментар Івана Редкача Facebook Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач заявив, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як Іван висміяв Василя в соціальній мережі.

Він також дозволив собі пожартувати на тему майбутнього бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса і зізнався, що вболіватиме за американця.