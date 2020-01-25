Редкач – Гарсія: онлайн відеотрансляція бою українця

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) в ніч на неділю, 26 січня, проведе свій головний поєдинок в кар'єрі.

Гарсія - Редкач

На ринзi арени Barclays Center в Нью-Йорку 33-річний уродженець Шостки битиметься з колишнім чемпіоном світу у двох категоріях американцем Денні Гарсія (35-2-0, 21 KO).

На кону стоїть право боксувати з чемпіоном світу в напівсередній вазі за версіями IBF і WBC Ерролом Спенсом (26-0, 21 КО). У жовтні Спенс потрапив в серйозну аварію в Далласі (США). Боксер не був пристебнутий і тому вилетів з машини і отримав серйозні пошкодження.

Саме через це бій з Гарсією отримав українець Редкач.

Зустріч розпочнеться орієнтовно о 05:00 ранку за київським часом. За ходом поєдинку можна буде стежити за допомогою трансляції в цій новині.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня минулого року Редкач сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

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