Редкач - Гарсія: де дивитися бій українця - розклад трансляцій

Український боксер Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) в ніч на неділю, 26 січня, проведе поєдинок з Денні Гарсія (35-2-0, 21 KO) за шанс поборотися за титул чемпіона світу за версією WBC.

Гарсія - Редкач

Переможець отримає право боксувати з володарем пояса WBC Ерролом Спенсом (26-0, 21 КО).

Бій Іван Редкач vs Денні Гарсія відбудеться на арені Barclays Center, Бруклін, США і розпочнеться 26 січня о 04:00 за київським часом.

У прямому ефірі цю зустріч в рамках програми "Великий бокс" покаже телеканал "Інтер". Крім того, пряма трансляція запланована на російському "Матч ТВ".

Іван Редкач

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня минулого року Редкач сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

На вечорі боксу в Каліфорнії 33-річний уродженець Шостки ефектно нокаутував опонента в 6-му раунді.

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