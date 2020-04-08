Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Раян Гарсія заявив, що знає, як перемогти Василя Ломаченка

5.4т
Читати матеріал російською

Непереможний американський боксер Раян Гарсія (20-0, 17 КО) заявив, що для перемоги над Василем Ломаченком необхідно діяти, як Орландо Салідо, який завдав українцю першої поразки.

"Салідо наносив Ломаченку удари в корпус і був повністю сконцентрований на цій частині тіла, що допомогло йому вимотати українця. Для перемоги необхідно мати достатній талант і правильний планом на бій. Я знаю, як перемогти Ломаченка, але тепер він уникає суперників, які б'ють в корпус, оскільки знає, що знову програє. Він недостатньо талановитий", – цитує слова Гарсії видання Boxing News 24.

Райан Гарсія

Райан Гарсія

Boxing Scene

Тим не менш, він віддає перевагу нашому співвітчизнику в наступному бою проти Теофімо Лопеса.

"Я віддаю перевагу Ломаченку. Він не є найталановитішим, його швидкість і сила удару мене не вражають, але він відмінно використовує свій боксерський інтелект в кожному поєдинку. З цим Теофімо впоратися не зможе", – додав Гарсія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, що був запланований на 30 травня, перенесли через пандемію коронавірусу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Теофімо Лопес Орландо Салідо Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
18
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Калурадов Давящий
Калурадов Давящий
че за бред?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку
Nordavind
VS
Heretics
Победа Heretics
1.77 Сделать ставку
Espada
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.80 Сделать ставку
Украина получит транш от МВФ до конца 2020 года
1.01 Сделать ставку