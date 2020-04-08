Непереможний американський боксер Раян Гарсія (20-0, 17 КО) заявив, що для перемоги над Василем Ломаченком необхідно діяти, як Орландо Салідо, який завдав українцю першої поразки.

"Салідо наносив Ломаченку удари в корпус і був повністю сконцентрований на цій частині тіла, що допомогло йому вимотати українця. Для перемоги необхідно мати достатній талант і правильний планом на бій. Я знаю, як перемогти Ломаченка, але тепер він уникає суперників, які б'ють в корпус, оскільки знає, що знову програє. Він недостатньо талановитий", – цитує слова Гарсії видання Boxing News 24.

Райан Гарсія Boxing Scene

Тим не менш, він віддає перевагу нашому співвітчизнику в наступному бою проти Теофімо Лопеса.

"Я віддаю перевагу Ломаченку. Він не є найталановитішим, його швидкість і сила удару мене не вражають, але він відмінно використовує свій боксерський інтелект в кожному поєдинку. З цим Теофімо впоратися не зможе", – додав Гарсія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса, що був запланований на 30 травня, перенесли через пандемію коронавірусу.

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