Раунд року! Чемпіон WBO переміг нокаутом, забивши опонента

Мексиканський чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі Емануель Наваретте (28-1, 24 КО) відстояв свій титул в бою з претендентом Франсіско Де Вака (20-0, 6 КО) з США.
Центральний поєдинок на вечорі боксу в в Лос-Анджелесі завершився в третьому раунді.
З самого початку поєдинку Наваррете захопив ініціативу і перебивав опонента у всіх епізодах. Франсиско приймав удари на голову, але йшов вперед і терпів, поки не опинився в нокдауні у 2-му раунді. У 3-му раунді Наваррете почав викидати силові удари, які точно потрапляли в ціль, змусивши рефері зупинити побиття.
Промоутерська компані Top Rank, яка займалася організацією цієї зустрічі, охрестила переможний раунд - претендентом на звання раунд року.
Ringside angle of the absolute SLUGFEST from Round 3 that secured the TKO for Emanuel Navarrete! 👀 Round of the Year candidate? #NavarreteDeVaca pic.twitter.com/QGdT3ZjZUh- Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2019
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака
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