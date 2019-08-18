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Раунд року! Чемпіон WBO переміг нокаутом, забивши опонента

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Мексиканський чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі Емануель Наваретте (28-1, 24 КО) відстояв свій титул в бою з претендентом Франсіско Де Вака (20-0, 6 КО) з США.

Центральний поєдинок на вечорі боксу в в Лос-Анджелесі завершився в третьому раунді.

З самого початку поєдинку Наваррете захопив ініціативу і перебивав опонента у всіх епізодах. Франсиско приймав удари на голову, але йшов вперед і терпів, поки не опинився в нокдауні у 2-му раунді. У 3-му раунді Наваррете почав викидати силові удари, які точно потрапляли в ціль, змусивши рефері зупинити побиття.

Промоутерська компані Top Rank, яка займалася організацією цієї зустрічі, охрестила переможний раунд - претендентом на звання раунд року.

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

Емануель Наваретте - Франсіско Де Вака

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