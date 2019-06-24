Рак мозку? Валуєв розповів про пухлину в голові

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі росіянин Микола Валуєв спростував чутки про те, що йому поставили діагноз рак мозку.

За словами боксера, йому дійсно довелося перенести дві операції з видалення пухлини.

Микола Валуєв instagram.com/nickvaluev

"Ніякого раку мозку немає. Немає у мене його, я такого не говорив. Це акромегалія, а не рак. Хворі на рак хіба гуляють так, як я? Лягав на операційний стіл двічі, тому що в Німеччині не змогли доробити це до кінця. Російський професор, який робив другу операцію, теж не зумів повністю вичистити пухлину, оскільки там проходять важливі судини, і він не став ризикувати. Тепер мені доводиться щомісяця проходити терапію", – цитує Валуєва "КП".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий мексиканський боксер Феліпе Орукута впав у кому після поразки нокаутом.

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