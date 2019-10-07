"Заливала око": тренер Дерев'янченка оцінив бій із Головкіним

Розсічення українця Сергія Дерев'янченка позначилося на ході його бою з казахом Геннадієм Головкіним, але водночас мотивувало нашого боксера.

Про це заявив тренер колишнього дворазового претендента на звання чемпіона світу Андре Роз'є. Він також висловив незгоду з рішенням суддів, які одноголосно віддали перемогу GGG.

Андре Розьє Boxing Scene

"Як сказав хтось із офіційних осіб: "Іноді поразка – це перемога". Ок, я з цим згоден, але я хочу перемогу як перемогу. Я не хочу поразку як перемогу. Я хочу бути переможцем. Бився б Дерев'янченко краще, якщо б не отримав розсічення? Це точно. Хоча воно надихало його. Кров заливала йому око, але він сказав, що це не зупинить його на шляху до перемоги. І він бився ще наполегливіше", – цитує Роз'є XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін були госпіталізовані після бою 5 жовтня. Пізніше стала відома причина такого рішення організаторів.

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