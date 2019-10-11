"З країн третього світу": Кличко та Льюїс посварилися у мережі

Легендарні боксери Володимир Кличко і Леннокс Льюїс влаштували невелику словесну перепалку в соціальній мережі Twitter.

Ексчемпіони світу у суперважкій ваговій категорії посперечалися про доцільність участі боксерів-професіоналів у олімпійських турнірах.

Британець висловив упевненість в тому, що позитивне рішення з цього питання на Іграх 2016 було неправильним. "Професійні боксери не повинні боротися на Олімпіаді проти любителів. Хтось може серйозно постраждати. Ви не граєте в бокс, як у багатьох інших олімпійських видах спорту. Це дуже погана ідея", – написав Леннокс.

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Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents - Lennox Lewis (@LennoxLewis) 10 жовтня 2019 р

Володимир Кличко і Леннокс Льюїс (крайні праворуч) "Братство Кличко"

У свою чергу Володимир не погодився з таким твердженням, нагадавши Льюїсу статистику ОІ в Ріо. "Нонсенс! Насправді – всі профі програли на Олімпіаді в Ріо. Професійний боєць знаходиться в явному невигідному становищі, якщо він бореться на аматорському ринзі і за аматорськими правилами. Я провів практично сотні раундів в спарингу з любителями, я знаю, про що говорю!" – відповів українець.

У відповідь британський ексчемпіон посміявся над словами Кличка-молодшого. "Братан, ти намагаєшся сказати мені, що на своєму фізичному піку в якості професіонала ти опинитеся у невигідному становищі, виходячи на ринг протягом трьох раундів проти бійця-любителя з країни третього світу, у якого немає таких тренувальних ресурсів, як у тебе? Я прекрасно знаю, що це не так", – підкреслив Леннокс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко в черговий раз висловився щодо відновлення професійної кар'єри.

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