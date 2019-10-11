"З країн третього світу": Кличко та Льюїс посварилися у мережі

Легендарні боксери Володимир Кличко і Леннокс Льюїс влаштували невелику словесну перепалку в соціальній мережі Twitter.
Ексчемпіони світу у суперважкій ваговій категорії посперечалися про доцільність участі боксерів-професіоналів у олімпійських турнірах.
Британець висловив упевненість в тому, що позитивне рішення з цього питання на Іграх 2016 було неправильним. "Професійні боксери не повинні боротися на Олімпіаді проти любителів. Хтось може серйозно постраждати. Ви не граєте в бокс, як у багатьох інших олімпійських видах спорту. Це дуже погана ідея", – написав Леннокс.
Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents- Lennox Lewis (@LennoxLewis) 10 жовтня 2019 р
Володимир Кличко і Леннокс Льюїс (крайні праворуч)
"Братство Кличко"
У свою чергу Володимир не погодився з таким твердженням, нагадавши Льюїсу статистику ОІ в Ріо. "Нонсенс! Насправді – всі профі програли на Олімпіаді в Ріо. Професійний боєць знаходиться в явному невигідному становищі, якщо він бореться на аматорському ринзі і за аматорськими правилами. Я провів практично сотні раундів в спарингу з любителями, я знаю, про що говорю!" – відповів українець.
У відповідь британський ексчемпіон посміявся над словами Кличка-молодшого. "Братан, ти намагаєшся сказати мені, що на своєму фізичному піку в якості професіонала ти опинитеся у невигідному становищі, виходячи на ринг протягом трьох раундів проти бійця-любителя з країни третього світу, у якого немає таких тренувальних ресурсів, як у тебе? Я прекрасно знаю, що це не так", – підкреслив Леннокс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко в черговий раз висловився щодо відновлення професійної кар'єри.
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