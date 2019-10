"З країн третього світу": Кличко та Льюїс посварилися у мережі

Легендарні боксери Володимир Кличко і Леннокс Льюїс влаштували невелику словесну перепалку в соціальній мережі Twitter.

Ексчемпіони світу у суперважкій ваговій категорії посперечалися про доцільність участі боксерів-професіоналів у олімпійських турнірах.

Британець висловив упевненість в тому, що позитивне рішення з цього питання на Іграх 2016 було неправильним. "Професійні боксери не повинні боротися на Олімпіаді проти любителів. Хтось може серйозно постраждати. Ви не граєте в бокс, як у багатьох інших олімпійських видах спорту. Це дуже погана ідея", – написав Леннокс.

Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents