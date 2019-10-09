"Я скоро помру": Усик розговорився в Чикаго

Непереможний український боксер Олександр Усик під час тренувального табору в Чикаго згадав історію зі свого дитинства, коли ледь не помер.

Олександр Усик із матір'ю (1993 рік)

"Коли я був маленький я сильно захворів і лікарі давали дуже невеликі шанси на виживання. Вони говорили це мамі в лікарні, а я все чув. Двостороння пневмонія. Так, мало не згорів, але за рік вичухався. До нас тоді в лікарню приходив священик, який говорив про правильність життя і дав молитвослов. Там усі діти 8-9 років бігали, метушилися, не розуміли, що за дядько з хрестом прийшов, а я почав задавати йому питання і кажу – "Я скоро помру". Він каже "Хто тобі таке сказав? Бог вирішує, підеш чи ні", – зробив відверте зізнання Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до самого очікуваного бою осені для Усика і всієї України суперник кримчанина Тайрон Спонг попався на допінгу.

Пізніше був офіційно названий новий суперник Олександра, який одразу ж попередив українця.

Водночас, букмекери опублікували принизливі котирування на бій Усика 12 жовтня.

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