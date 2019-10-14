"Всім кидаю": Усик оцінив бій з Візерспуном

Українець Олександр Усик залишився задоволений свої дебютним боєм у суперважкій вазі, в якому він технічним нокаутом переміг американця Чазз Візерспуна.

Наш співвітчизник у зверненні до своїх вболівальників поділився емоціями від поєдинку в Чикаго.

"Завершився наш дебют, до якого ми так довго готувалися. 335 днів я не боксував. Нарешті дебютували. Слава Богу, перемога за нами. Важкий табір закінчився, зараз трохи відпочинемо і продовжимо працювати. Всіх люблю, обіймаю, позитив всім кидаю, до зустрічі", – сказав Усик в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський супертяж Чазз Візерспун відмовився виходити на восьмий раунд бою з Олександром Усиком. Наш співвітчизник після поєдинку поспілкувався з президентом країни Володимиром Зеленським.

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