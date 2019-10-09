"Тут інша гра": новий суперник Усика попередив українця

Суперваговик Чез Візерспун прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком, який відбудеться 12 жовтня в Чикаго.

Про те, що 38-річний американець вийде на ринг з ексабсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, стало відомо в ніч на 9 жовтня.

Візерспун налаштований рішуче і обіцяє українцю важкий бій.

"Дуже радий можливості побитися з Усиком в Чикаго. Я і так перебував у процесі підготовки, сподівався на великий поєдинок. Більшого й просити не варто. Олександр дебютує у надважкій вазі, йому якраз належить дізнатися, що тут зовсім інша гра", – заявив боксер.

Візерспун пишається своєю серією з восьми перемог поспіль.

"Я виграв вісім раз поспіль, тому знав, що незабаром буде великий бій. Знав, що буде відмінний шанс себе показати. Мені належить змагатися на великій сцені, тому я віддам всі сили заради перемоги. Все, до останньої краплі", – сказав американський суперваговик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку планувалося, що Усик дебютує у надважкій вазі проти голландця Тайрона Спонга, однак того спіймали на допінгу.

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