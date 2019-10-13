"Суперстар!" Ексклюзив Obozrevatel зі США про бій Усик – Візерспун

Українець Олександр Усик переможно дебютував у суперважкій ваговій категорії на професійному ринзі.

Наш співвітчизник в американському Чикаго побив Чазз Візерспуна. Кут боксера зі США зняв свого бійця із бою після сьомого раунду через очевидну перевагу українця.

Усик – Візерспун

Карта бою Усик – Візерспун

OBOZREVATEL побував на історичному поєдинку та ділиться зі своїми читачами емоціями від вечора боксу.

УКРАЇНСЬКИЙ ЧИКАГО

Мабуть, головним враженням від дебютного бою Усика у хевівейті стала та кількість українців, які зібралися на Wintrust Arena. Число жовто-синіх прапорів дійсно вразило.

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Це факт відзначили навіть американські любителі боксу. "Чесно кажучи, я дуже здивований підтримкою Усика в Чикаго. Не знав, що тут стільки українців. Вважаю, що тепер йому варто провести бій з кимось із топів у Нью-Йорку. Можливо, з Уайлдером або Джошуа. Після цього Усик стане в Америці суперстар і може проводити бої навіть у Вегасі", – розповів OBOZREVATEL Гаррі Кіттілсен із FightPost.

Доказом повної переваги українців на арені стало виконання національного гімну України. Його співав буквально весь зал.

ЛЕГКИЙ УСІК

Головне питання, яке зависло у повітрі після переходу Усика у суперважкий дивізіон, чи зможе він залишатися все таким же легким на ногах. Деякі відео з підготовки Олександра спантеличили фанатів.

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Але бій із Візерспунрм показав, що український ексчемпіон світу крузервейту анітрохи не втратив у легкості. Так, він зовсім програв супернику у вазі, показавши менше 100 кг і на 12 менше, ніж Чазз. Однак саме рух на рингу дозволяли Усику досить спокійно уникати важких ударів Візерспуна.

Однозначно можна сказати, що українець вже привніс у дивізіон родзинку. Він не виглядає суперваговиком у повному розумінні цього слова, але всі топові боксери зазнають величезних проблем із ним. Своїми комбінаціями Олександр здатен розбити будь-які плани суперників.

ЗІРКА У США

Можна сміливо констатувати, що український суперчемпіон уже закохав у себе американську публіку. Усик зробив те, що не вдалося навіть легендарному Ленноксу Льюїсу. Нашого співвітчизника полюбили фанати зі США, які готові ходити на його бої.

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Крім того, шанувальники боксу тепер чекають топовий поєдинок українця. Особливо цікавим вони бачать протистояння Усика із Тайсоном Ф'юрі.

"Усик – кращий крузер із часів Холіфілда. Бій проти Вїзерспуна – занадто легкий для нього. Я ніколи не бачив хлопця таких параметрів із подібною гнучкістю та рухливістю. Серед нинішніх суперваговиків найскладнішим його суперником є Ф'юрі. Впевнений, що Уайлдера він перебоксує. Що ж до Джошуа, то йому ще належить реванш із Руїсом. Ф'юрі – найнезручніший суперник для Усика. З іншими його боксерських якостей досить, щоб впоратися", – пояснив Гаррі Кіттілсен.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк

Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

Очевидно, що дебют Усика у суперважкій ваговій категорії вийшов видовищним, емоційним і незабутнім. За всіма прогнозами, наступний поєдинок для українця повинен стати титульним...

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спочатку мав зустрітися з Тайроном Спонгом із Нідерландів. Але той за п'ять днів до бою попався на допінгу і був знятий із поєдинку.

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