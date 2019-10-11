"Стане чемпіоном?" Белью оцінив шанси Усика в супертяжах

Відомий британський боксер Тоні Белью - колишній суперник Олександра Усика - висловився про шанси українця стати бійцем номер один в суперважкому дивізіоні.

Олександр Усик Sky Sports

"Чи може Усик стати чемпіоном світу серед супертяжів? Моя відповідь - так! Якби він бився з Енді Руїсом завтра, то, я думаю, він виграв би цей бій, просто будучи самим собою і роблячи те, що у нього виходить краще за всіх", - сказав Белью, чиї слова цитує Sky Sports.

Британець вважає Усика найбільш обдарованим боксером серед усіх суперважковаговиків.

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"Є тільки кілька хлопців, проти яких я не бачу його перемоги. Але він, безумовно, найбільш обдарований боєць в дивізіоні, і це завжди дасть йому шанс. Спостерігати за його ходами буде цікаво, і я бажаю йому всього найкращого. Він відмінний боєць, і я впевнений, що він досягне успіху", - додав Тоні Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 жовтня в Чикаго Олександр Усик проведе поєдинок з американським супертяжем Чаззом Візерспуном.

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