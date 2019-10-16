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16 жовтня • оновлено в 12:42
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"Прийшов вбивати": у Росії дали прогноз на наступний бій Усика

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Українець Олександр Усик зможе домінувати у надважкій ваговій категорії, та незалежно від результатів вже став великим.

Таку думку висловив оглядач російського видання "Советский спорт" Михайло Потапов. У матеріалі під назвою "Усик прийшов у суперваговики вбивати, у нього вже є новий суперник" журналіст оцінив шанси українця в битві з переможцем реваншу Джошуа – Руїс.

Новини
"Інша тварина": Візерспун оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Олександр Усик

Олександр Усик

"У бійцівському інтелекті Усик значно перевершує Джошуа, але силою з не меншою перевагою поступається. У витривалості має виграти, але невідомо, як 100-кілограмовий Усик буде почуватися. Поки бій із Джошуа має вигляд лотереї: шанси приблизно 50 на 50, а варіантів розвитку подій – безліч. Якщо битися доведеться з Руїсом, то буде трохи легше. Попри всю повагу до американця з мексиканським корінням, він поки не здається непереможним", – зазначив Потапов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик переміг технічним нокаутом американця Чеза Візерспуна у дебютному поєдинку в надважкій вазі.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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