"Почну з Бетербієва": Гвоздик зробив заяву про бій із росіянином

Чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі WBC українець Олександр Гвоздик, який готується до об'єднавчого бою з чемпіоном IBF росіянином Артуром Бетербієвим, впевнений у своїй перемозі.

Українець заявив, що поетапно йде до своєї мети і пообіцяв провести видовищний поєдинок проти росіянина.

Олександр Гвоздик

"Моєю першою метою було стати чемпіоном світу. Зараз же я хочу об'єднати пояси і почну з Бетербієва. Бій буде видовищним, уболівальники отримають задоволення. Вони просили цей поєдинок – вони його отримають", – цитує Гвоздика boxingnews24.com.

За словами Олександра, він повністю довіряє своєму тренеру Тедді Атласу, з яким добивається серйозного прогресу.

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"Єдине, що я знаю точно, – я стану об'єднаним чемпіоном світу. У мене найкращий тренер – Тедді Атлас. Під його керівництвом я проведу вже третій бій, із кожним разом відчуваю, що стаю все кращим і кращим", – додав Гвоздик.

Бій між Гвоздиком і Бетербієвим відбудеться 18 жовтня у Філадельфії. Орієнтовний початок поєдинку за київським часом – о 05:00 ранку суботи, 19 жовтня. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBC і IBF.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери несподівано змінили котирування на чемпіонський бій Гвоздик – Бетербієв.

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