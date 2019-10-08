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8 жовтня • оновлено в 13:27
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"Підстава!" Спонг обурився через скандал перед боєм із Усиком

3.9т Читати матеріал російською

Нідерландський боксер Тайрон Спонг, якого напередодні бою з Олександром Усиком спіймали на допінгу, заперечує застосування заборонених речовин.

На думку спортсмена, ця інформація є навмисним фейком для зриву поєдинку 12 жовтня.

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Тайрон Спонг

Тайрон Спонг

Boxing Scene

"Це підстава. Я категорично заперечую, що коли-небудь вживав речовину, зазначену в доповіді Добровільного антидопінгового агентства (VADA). Я попросив перевірити зразок "B" у лабораторії на мій вибір. Тестування, проведене минулого тижня на вимогу комісії з боксу Іллінойса, показало те, що я завжди знав, – я чистий боєць", – заявив Спонг у коментарі Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Спонг запланований на 12 жовтня в Чикаго. Раніше Олександр двічі скасовував дебютний бій у суперважкій вазі з камерунцем Карлосом Такамом.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Тайрон Спонг Олександр Усик
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