"Підстава!" Спонг обурився через скандал перед боєм із Усиком

Нідерландський боксер Тайрон Спонг, якого напередодні бою з Олександром Усиком спіймали на допінгу, заперечує застосування заборонених речовин.

На думку спортсмена, ця інформація є навмисним фейком для зриву поєдинку 12 жовтня.

Тайрон Спонг Boxing Scene

"Це підстава. Я категорично заперечую, що коли-небудь вживав речовину, зазначену в доповіді Добровільного антидопінгового агентства (VADA). Я попросив перевірити зразок "B" у лабораторії на мій вибір. Тестування, проведене минулого тижня на вимогу комісії з боксу Іллінойса, показало те, що я завжди знав, – я чистий боєць", – заявив Спонг у коментарі Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик – Спонг запланований на 12 жовтня в Чикаго. Раніше Олександр двічі скасовував дебютний бій у суперважкій вазі з камерунцем Карлосом Такамом.

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