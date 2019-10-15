Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 23:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Нічого про це не знаю": Гвоздик відморозився від питання війни з Росією

Читати матеріал російською

Український чемпіон світу в напівважкій вазі WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) відмовився переводити бій з російським чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО) в політичну площину.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

"Я просто спортсмен. Я не хочу проводити паралелі з боєм. Я живу в Каліфорнії, він живе в Монреалі. Я просто нічого про це не знаю", – сказав Гвоздик в інтерв'ю Fight news.com.

Новини
Гвоздик — Бетербієв: де дивитися онлайн чемпіонський супербій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні цього року Гвоздик шокував українців "правдою" про війну з Росією. Зокрема, боксер не вважає РФ країною-агресором.

Крім того, чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) не побачив нічого поганого в тому, що українці їздять у Росію.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особа
Олександр Гвоздик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel