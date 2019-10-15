"Нічого про це не знаю": Гвоздик відморозився від питання війни з Росією

Український чемпіон світу в напівважкій вазі WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) відмовився переводити бій з російським чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО) в політичну площину.

Олександр Гвоздик

"Я просто спортсмен. Я не хочу проводити паралелі з боєм. Я живу в Каліфорнії, він живе в Монреалі. Я просто нічого про це не знаю", – сказав Гвоздик в інтерв'ю Fight news.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні цього року Гвоздик шокував українців "правдою" про війну з Росією. Зокрема, боксер не вважає РФ країною-агресором.

Крім того, чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) не побачив нічого поганого в тому, що українці їздять у Росію.

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