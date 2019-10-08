"Немає шансів": в команді Усика прояснили ситуацію з боєм проти росіянина

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Усика, заявив, що Олександр Устинов точно не розглядається як кандидат на заміну Тайрона Спонга, бій з яким скасовано.

Олександр Усик та Олександр Красюк mmaboxing.ru

"Немає шансів, що Усик взагалі не поб'ється 12 жовтня. Але росіянин Устинов точно не буде його суперником. Розглядаються інші варіанти, поки не скажу які", – цитує "Спорт-Експрес" заяву Красюка.

Раніше стало відомо, що Тайрон Спонг провалив тест на допінг, а тому не змагатиметься з Усиком, як це було заплановано, 12 жовтня. У пробі "А" боксера знайшли препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді українця різко засудили голланця, звинувативши його в нечесній боротьбі.

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