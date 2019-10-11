"Нехай вийде": Усик потужно відповів критикам перед боєм із Візерспуном

Колишній абсолютний чемпіон світу у крузервейті Олександр Усик прокоментував свій майбутній бій із американцем Чаззом Візерспуном, який стане для нього дебютним у суперважкій вазі.

Олександр Усик Boxing Scene

"Я давненько не виходив у ринг. У суботу буду дуже мотивованим. Я важко працював у залі. Скучив за виходами у ринг. Це велика мотивація для мене", — зазначив Усик в інтерв'ю The Ring.

Також він висловив свою думку про заміну суперника і те, що багато хто вважає його опонентів "слабаками".

"Багато говорили, що Тайрон Спонг — слабкий суперник. Він повноцінний суперважковаговик, у нього не було жодної поразки. Якщо хтось каже, що я б'юся зі слабкими суперниками, нехай вийде проти них у ринг. Що стосується Візерспуна, то я готуюся до нього так, ніби це найважливіший бій у моїй кар'єрі", — заявив українець.

Нагадаємо, що поєдинок Усик—– Візерспун відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні бою український та американський боксери провели дуель поглядів.

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