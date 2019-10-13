"Можуть бути проблеми": Усик розповів про подальші плани

Непереможний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) зізнався, що збирається ще набрати вагу.

Олександр Усик

"Думаю, що я наберу ще трохи ваги. Буде 100 кг або трохи більше. Не проблема набрати вагу, але тоді можуть бути проблеми в якості боксу. Потрібно звикнути, це ж математика, фізика, йо-майо. Мені потрібно попрацювати над точністю ударів. Здається, я не слабо пробиваю. Можете набрати кількох моїх суперників і запитати, як я б'ю. Я бив багато і буду бити багато", - озвучив свої плани на майбутнє кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззрм Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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