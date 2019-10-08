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9 жовтня • оновлено в 05:15
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"Мій улюблений колір": Усик сказав, із ким найбільше хоче провести бій

1.7т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що найбільше хоче провести бій проти Деонтея Уайлдера.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Звичайно, я хочу боксувати з усіма топами хевівейта. Але найбільше – проти Уайлдера. У нього є пояс зеленого кольору, а зелений – мій улюблений колір", – сказав Усик в інтерв'ю iFL TV.

Відзначимо, що кілька днів тому Уайлдер заявив, що Усик точно не представляє для нього жодної небезпеки і назвав кримчанина "занадто дрібним".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за 5 днів до найочікуванішого бою осені для Олександра Усика і всієї України Тайрон Спонг попався на допінгу.

Пізніше з'явилася інформація, що новим суперником українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) в дебютному поєдинку в суперважкій вазі буде 38-річний боксер зі США.

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Особи
Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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