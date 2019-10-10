"Красуня": Путін отримав незвичайний боксерський подарунок

Президент Росії Володимир Путін отримав у подарунок діамантову боксерську рукавичку, повідомляє "Інтерфакс".

Путін відвідав виставку "Сучасний спорт. Інновації та перспективи" у Нижньому Новгороді, яка проходить у рамках форуму "Росія - спортивна держава".

Під час огляду стенду Федерації боксу Росії президент познайомився з російськими боксерами. Вони запросили його на тренування і подарували діамантову боксерську рукавичку з ініціалами спортсменів, які стали чемпіонами світу.

"Красуня!" – сказав Путін, оглядаючи подарунок.

Раніше, на цій же виставці Путін розповів, що йому зламали ніс, який довго не гоївся, через що бокс довелося залишити.

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