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10 жовтня • оновлено в 21:18
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"Красуня": Путін отримав незвичайний боксерський подарунок

2.3т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін отримав у подарунок діамантову боксерську рукавичку, повідомляє "Інтерфакс".

Путін відвідав виставку "Сучасний спорт. Інновації та перспективи" у Нижньому Новгороді, яка проходить у рамках форуму "Росія - спортивна держава".

Під час огляду стенду Федерації боксу Росії президент познайомився з російськими боксерами. Вони запросили його на тренування і подарували діамантову боксерську рукавичку з ініціалами спортсменів, які стали чемпіонами світу.

"Красуня!" – сказав Путін, оглядаючи подарунок.

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Раніше, на цій же виставці Путін розповів, що йому зламали ніс, який довго не гоївся, через що бокс довелося залишити.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А Пеце никто мячик не подариииииит
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