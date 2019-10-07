"Коли почув, то..." Тренер Головкіна зробив несподіване зізнання про результат бою з Дерев'янченком

Тренер казаха Геннадія Головкіна Джонатон Бенкс був здивований рішенням суддів віддати його підопічному одноголосну перемогу в поєдинку проти українського боксера Сергія Дерев'янченка.

За словами фахівця зі США, поєдинок 5 жовтня вийшов дуже близьким, а наш співвітчизник доставив чимало клопоту чемпіону.

Головкін – Дерев'янченко

"Я не можу пригадати точний рахунок, але мені здавалося, що бій був куди ближчим, ніж нарахували судді. Я пам'ятаю, що, коли почув "одноголосне рішення", то одразу подумав, що сутичка вийшло набагато ближчою. Я спостерігаю за Дерев'янченком уже довгий час. Бій із цим хлопцем, це вам не прогулянка в парку. Денні Джейкобсу було дуже важко з Дерев'янченком. Кожен, хто бився з цим чуваком, проходив із ним через рубку", – наводить слова Бенкса XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер Сергія Дерев'янченка висловив незгоду з рахунком суддів у поєдинку проти Геннадія Головкіна. При цьому у мережі розгорнулися неймовірні суперечки довкола результату бою.

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