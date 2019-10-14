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14 жовтня • оновлено в 22:41
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"Інша тварина": Візерспун оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

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Американець Чазз Візерспун висловив захоплення Олександром Усиком після бою 12 жовтня, який завершився технічним нокаутом для боксера з США.

Суперник нашого співвітчизника впевнений в тому, що Усику буде непросто з мексиканцем Ентоні Джошуа, якщо той виграє реванш у Енді Руїса.

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Усик – Уізерспун

Усик – Уізерспун

"Мені здається, що він виграє у Руїса за очками. Але Джошуа – це зовсім інший тип тварини, тому що він більший і сильніший. Думаю, це буде більш важкий бій для Усика. Не люблю робити прогнози на людей. Подивимося. Усик невловимий, і він явно знає, що він робить в хевівейті. І не схоже, що він схвильований. Не схоже, щоб він коли-небудь був дійсно схвильованим. Він зберігає самовладання. Він справжній професіонал", – наводить слова Візерспуна Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чазз Візерспун назвав свою головну помилку в поєдинку проти Олександра Усика.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Олександр Усик Чазз Візерспун Ентоні Джошуа
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