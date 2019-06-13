"Пухляш, ха-ха-ха": Усик пояснив поразку Джошуа від Руїса

Причиною сенсаційної поразки британця Ентоні Джошуа від Енді Руїса з Мексики став психологічний фактор.

Таку думку висловив український чемпіон Олександр Усик, який особисто був присутній на поєдинку 1 червня.

"На прес-конференції, на зважуванні, перед виходом на ринг він поводився не так, як зазвичай. Його щось турбувало. Було видно, що він психологічно пригнічений. Потім вже стали ходити розмови, що в таборі його якийсь хлопець відправив у нокдаун... Після такого, природно, може виникнути психологічна травма. Ну, і всі недооцінювали Руїса. Говорили – пухляш, ха-ха-ха. А в Руїса все в порядку з боксом", – сказав Усик в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа програв Енді Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді і втратив чотири чемпіонські пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відмовився від поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна, назвавши такий бій жертвою "політичного бруду".

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