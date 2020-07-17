Пуерториканський боксер вклав суперника спати в першому раунді і кинув виклик Ломаченку

Пуерториканський боксер, який виступає в легкій вазі, Фелікс Вердехо (27-1, 17 КО) легко нокаутував свого суперника на вечорі боксу Top Rank і викликав на бій Василя Ломаченка.

Він декласував Уілла Мадеру в першому раунді бою, відправивши американця спати на останніх секундах трихвилинки. Пуерториканець притиснув суперника до кута рингу і завдав нищівного аперкоту в щелепу, добивши його парочкою бокових ударів.

В інтерв'ю після бою Вердехо заявив, що він повернувся й закликав усіх топових легковаговиків готуватися до поєдинку з ним. В першу чергу пуерториканець хоче взяти реванш у Василя Ломаченка, який побив його в чвертьфіналі Олімпіади-2012.

"Найкращим боксером легкого дивізіону є Василь Ломаченко. Але головне те, що у нас із ним є незакінчена справа. Я хочу реваншу після нашого поєдинку на Олімпійських іграх", – сказав Вердехо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Теофімо Лопеса, який є наступним суперником Ломаченка, заявив, що його син переможе українця і забере всі його пояса, включаючи "франчайзинговий" титул WBC.