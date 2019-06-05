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"Просто обіс**в": Ф'юрі жорстоко принизив Джошуа

1.5тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі уїдливо прокоментував сенсаційну поразку британського бійця Ентоні Джошуа від мексиканця Енді Руїса.

"Він ніколи не переживе цього. Як ви це собі уявляєте? Ви складені як Адоніс, у вас 198 см росту й сухі м'язи, ви витесані з каменю, а тут прийшов маленький товстун, який з'їв кожен "Снікерс" і "Марс" у Каліфорнії, і просто обіс**в вас. Ганьба! Був би на його місці я, то ніколи б більше не показувався на публіці", — сказав Ф'юрі в інтерв'ю ESPN radio.

Нокаут від Руїса

Нокаут від Руїса

Нагадаємо, що Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом у сьомому раунді і позбувся чотирьох чемпіонських поясів (WBA Super, WBO, IBF і IBO). Під час зустрічі розпіарений чемпіон чотири рази потрапляв у нокдаун. Ця поразка стала першою в кар'єрі британського боксера.

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Після бою Ентоні, коментуючи свою поразку, згадав Володимира Кличка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

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Особи
Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаЕнді Руїс-молодшийВолодимир Кличко
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