Промоутер назвав неподобством дії Повєткіна в бою з Вайтом

Олександр Чеканов Бокс 12:05, 24.08.2020 Оновлено: 12:29, 24.08.2020

Відомий російський промоутер Андрій Рябінський розкритикував дії свого підопічного Олександра Повєткіна в бою з Ділліаном Вайтом.

На думку менеджера "Російського Витязя", боксер пропустив занадто багато ударів від суперника.

"Я задоволений результатом, але до бою є питання, які хотів би обговорити із Сашком. Йдеться не тільки про нокдауни. Пропускати таку кількість джебів – неподобство, опинитися двічі на канвасі – неподобство. З цим треба попрацювати і зрозуміти, чому таке сталося. Бій був шикарним і дуже видовищним", – цитує Рябінського РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін нокаутував Ділліана Вайта в п'ятому раунді. При цьому сам росіянин по ходу бою двічі побував у нокдауні.

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