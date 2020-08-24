Промоутер назвав неподобством дії Повєткіна в бою з Вайтом

Відомий російський промоутер Андрій Рябінскій розкритикував дії свого підопічного Олександра Повєткіна в бою з Ділліаном Вайтом.

На думку менеджера "Російскього Витязя", боксер пропустив занадто багато ударів від суперника.

"Я задоволений результатом, але до бою є питання, які хотів би обговорити з Сашком. Мова не тільки про нокдауни. Пропускати таку кількість джебів – неподобство, опинитися двічі на канвасі – неподобство. З цим треба попрацювати і зрозуміти, чому таке сталося. Бій був шикарним і дуже видовищним", – цитує Рябінського РБК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін нокаутував Ділліан Вайта у п'ятому раунді. При цьому сам росіянин по ходу бою двічі побував у нокдауні.

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