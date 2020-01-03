"У мене проскакувала": Усик зробив резонансну заяву про УПЦ МП

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

Як заявив боксер в інтерв'ю YouTube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках" зустріч з митрополитом справила на нього сильне враження.

"Він абсолютний чемпіон світу в своїй справі. Незалежно від вагової категорії. Це номер один, якщо говорити боксерською мовою. Він для мене є такою людиною. Я з ним багато разів спілкувався, мені дуже симпатизує його духовна сила. Думаю, фізично він теж досить сильний. Коли я в перший раз з ним зустрівся і ми вели діалог, ми стали всі трохи політизовані. Ясна річ, що у мене проскакувала мова про політику. Просто я хотів для себе зрозуміти, як людина відповість на ці питання. Мене вразили його відповіді, які були дуже розвернутими. Там не було засудження, якоїсь точки зору, яка повинна бути. Він дуже дохідливо все пояснив", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кум Олександра Усика Василь Ломаченко був помічений на богослужінні УПЦ МП.

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