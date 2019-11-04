"Прошу всіх": WBC поставив на місце критиків Ломаченко

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман став на захист українця Василя Ломаченка після критики через надання йому статусу франчайзінгового чемпіона.

Зокрема, глава організації відповів американцеві Девін Хейні, який володіє титулом тимчасового чемпіона WBC і вимагає бою з нашим боксером.

президент WBC Маурісіо Сулейман

"Ломаченко запросив статус франчайзінгового чемпіона та комісія WBC задовольнила це прохання. А Хейні є чемпіоном дивізіону. Я розумію плутанину, яка виникла. Але прошу всіх проявити трохи терпіння і дозволити нам надати боксерам можливість проводити найбільші бої. Якщо Ломаченко виграє у переможця бою Коммі – Лопес, він, без сумніву, стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. У Хейні є пояс? В Ломаченка він також є, він представляє WBC", – сказав Сулейман в інтерв'ю Boxing Social.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер обурився статусом Василя Ломаченка у легкій вазі.

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