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31 грудня • оновлено в 17:17
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Промоутер вніс ясність з приводу наступного бою Усика, назвавши дату і місце

1.2т
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Відомий британський промоутер Едді Хірн назвав 7 березня найімовірнішою датою для потенційного бою між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.

Дерек Чісора - Олександр Усик

Дерек Чісора - Олександр Усик

fightnews.info

За його словами, сутичка відбудеться в тому випадку, якщо чемпіон світу Ентоні Джошуа вирішить захищати титул IBF в квітні-травні 2020 року. В такому випадку пояс WBO може виявитися вакантним, і Усик, як офіційний претендент від цієї організації, отримає можливість його завоювати.

Найбільш реальним місцем проведення бою Усик – Чісора є Manchester Arena в Манчестері, зазначив Хірн в інтерв'ю телеканалу IFL.

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"Моя пропозиція Усику така: якщо WBO зобов'яже Джошуа проводити обов'язковий захист, то Олександр вийде проти Ентоні. Якщо ж ні, тоді Усик зустрінеться з Чісорою, а потім переможець цієї сутички вийде на переможця бою Джошуа – Пулєв. Отже, Усик знаходиться у відмінній позиції, хоча очевидно, що кожен боксер хоче провести великий бій вже зараз", – заявив Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступним вірогідним суперником Джошуа називають Кубрата Пулєва.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Едді Хірн Кубрат Пулєв Дерек Чісора Олександр Усик Ентоні Джошуа
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