Промоутер Усика заразився коронавірусом

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,6 т.
Едді Хірн

Промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн здав позитивний тест на коронавірус.

Глава компанії Matchroom Boxing повідомив про це на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що всі інші його тести показали негативний результат, тому він повернеться до роботи на вечорах боксу.

"Засмутився, дізнавшись, що один з моїх тестів на коронавірус виявився позитивним, тому мені доведеться негайно залишити захід, на якому я перебуваю. На щастя, всі інші тести були негативними. Їду додому, щоб відпочити, а завтра повернутися до роботи", – написав Хірн.

Едді Хірн заразився коронавірусів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика розповів, про що попросить українця перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

КоронавірусОлександр УсикЕдді Хірн