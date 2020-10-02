Промоутер Усика заразився коронавірусом

Промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн здав позитивний тест на коронавірус.

Глава компанії Matchroom Boxing повідомив про це на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що всі інші його тести показали негативний результат, тому він повернеться до роботи на вечорах боксу.

"Засмутився, дізнавшись, що один з моїх тестів на коронавірус виявився позитивним, тому мені доведеться негайно залишити захід, на якому я перебуваю. На щастя, всі інші тести були негативними. Їду додому, щоб відпочити, а завтра повернутися до роботи", – написав Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика розповів, про що попросить українця перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа.