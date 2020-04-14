Останні висловлювання українського боксера Олександра Усика з критикою декомунізації в країні і виправданням росіян за те, що відбувається на Донбасі і Криму, є особистою думкою спортсмена.

Про це заявив генеральний директор промоутерською компанії K2 Promotions Ukraine, яка веде справи Усика, Олександр Красюк.

Олександр Усик та Олександр Красюк iSport.ua

"Його бій перенесли. Він вийшов з тренувального табору і режиму, трошки звільнився, у нього з'явилися час і можливість з'явитися в ефірах. А те, що він мовить, – це його позиція, то, як він думає. Багато хто може його критикувати, але не можна дорікнути в тому, що він фальшивий. Він чесна людина, яка говорить те, що думає. Він не бреше, не кривить душею, не підлаштовується під кон'юнктуру. Правильно чи неправильно те, що він говорить, кожен вирішує для себе сам. Він так вважає і не соромиться про це говорити", – сказав Красюк в прямому ефірі сторінки Ukraine Boxing у соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика закликали позбавити українського громадянства після того порадив повіситися тим, хто хоче проводити декомунізацію в Україні. Боксер також заявив, що росіяни не винні у війні в нашій країні.