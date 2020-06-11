Промоутер Усика відреагував на чутки про бій Джошуа – Ф'юрі

Михайло Морозов Бокс 11:34, 11.06.2020

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.

Нагадаємо, що українець є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Британець повинен спочатку провести обов'язковий захист титулу IBF проти болгарина Кубрата Пулєва, а потім побитися з Усиком, проте інформація щодо домовленості про два бої з Ф'юрі йде врозріз з цими планами.

Олександр Красюк та Олександр Усик
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"Усик досяг неймовірних висот у першій важкій вазі і тепер заслужено став обов'язковим претендентом у важкій вазі. Як його промоутер, я можу лише зробити все для того, щоб його жертви не були марними. Ми маємо якомога швидше організувати титульний бій для Усика. Ми стоятимемо на своєму", – цитує слова Красюка видання BoxingScene.

Відзначимо, що наступним суперником українського боксера є Дерек Чісора, поєдинок з яким був спочатку запланований на 23 травня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сопромоутер Усика Едді Хірн висловився про дату і місце бою проти Чісори.

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