Промоутер Усика – у суперечці з журналістом: та що ти знаєш про Україну!

Один із промоутерів українця Олександра Усика (17-0, 13 КО) Едді Гірн влаштував невелику перепалку з журналістом через те, що представник ЗМІ неправильно вимовляв прізвище боксера.

Кумедний момент трапився під час інтерв'ю Гірна iFL TV. Менеджер нашого співвітчизника вказав на помилку журналіста, а також нагадав про своє українське коріння.

"Чому ти говориш Усек? Він Усик. Якби він був Усек, то на кінці були б "е" і "к". Чому це не має значення? Послухай, що ти знаєш про Україну? Ти нічого не знаєш. А я тобі можу сказати, що мій дідусь був наполовину українцем. Що ти скажеш на це? Він Усик", – сказав Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення британського супертяжа Дерека Чісори погодитися на бій з Усиком назвали божевіллям.