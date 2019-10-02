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3 жовтня • оновлено в 00:28
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Промоутер Усика розповів про "покарання" для Ломаченка

1.3т Читати матеріал російською

Відомий британський промоутер Едді Хірн назвав американського володаря титулу "тимчасового" чемпіона за версією WBC Девіна Хейні (23-0, 15 KO) найнебезпечнішим суперником для Ломаченка.

Промоутер Усика розповів про "покарання" для Ломаченка

"Ми бачили бій із Люком Кемпбеллом. Я думаю, Девін Хейні може стати покаранням для Ломаченка. Ми хочемо, щоб цей бій відбувся, але подивимося", – цитує одного з промоутерів Олександра Усика Boxing Social.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня поєдинок між чемпіоном IBF у легкій вазі Річардом Коммi і претендентом на титул Теофімо Лопесом оголошений офіційно.

Переможець у першій половині 2020 року проведе поєдинок проти чемпіона WBC, WBA, WBO в легкому дивізіоні Василя Ломаченка.

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Особа
Василь Ломаченко
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