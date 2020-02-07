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8 лютого • оновлено в 08:08
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Промоутер Усика розповів, коли відбудеться наступний бій українця

2.4т
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Промоутер Олександра Усика Едді Хірн, який керує компанією Matchroom Sport, заявив, що бій українського боксера проти Дерека Чісори відбудеться влітку.

"Британські фанати боксу, цього літа на вас чекають поєдинки Джошуа проти Пулєва, Усика проти Чісори і Уайта проти Повєткіна. Приготуйтеся до офіційних оголошень", – цитує слова Хірна агентство SkySports.

Едді Хирн

Едді Хирн

XSport

Він також розповів, що поєдинок між українцем і британським важковаговиком відбудеться на декілька тижнів пізніше, ніж очікувалося.

"Схоже, що переговори між Усиком і Чісорою знаходяться на завершальній стадії. Бій відбудеться на декілька тижнів пізніше, ніж очікувалося", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик влаштував заочну суперечку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав Олександра "мавпою". Це не сподобалося багатьом підписникам нашого спортсмена в Instagram, які активно висловлювали своє невдоволення в коментарях.

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Особи
Олександр Повєткін Ділліан Уайт Кубрат Пулєв Ентоні Джошуа Дерек Чісора Олександр Усик Едді Хірн
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