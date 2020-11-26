Промоутер Усика розповів, коли Олександр повернеться на ринг

Промоутер Олександра Усика з компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що українець може повернутися на ринг у квітні 2021 року.

В інтерв'ю виданню SkySports він розповів, що після тривалої підготовки до поєдинку проти Дерека Чісори нашому співвітчизнику потрібен час для відпочинку. Промоутер додав, що команда Усика буде домагатися проведення обов'язкового бою за титул WBO проти Ентоні Джошуа.

"Усик вісім місяців готувався до бою з Чісорою. Тепер йому потрібно трохи відірватися від роботи, підлікувати тіло й очистити думки. Сподіваюся, що ми зможемо повернутися в квітні 2021 року, а Джошуа тоді вже буде готовий виконувати свої зобов'язання щодо захисту пояса. Якщо цього не станеться, то ми проведемо бій проти претендента, якого призначить WBO. Зазначу, що ми наполягатимемо на нашому обов'язковому статусі", – сказав Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше со-промоутер Усика Едді Гірн назвав можливих суперників українця в бою за титул, зробивши акцент на тому, що Джошуа не збирається відмовлятися від поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.