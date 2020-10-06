Промоутер Усика посперечався з журналістом через Україну: спортивні підсумки 5 жовтня

Олександр Чеканов Бокс 09:17, 6.10.2020

Багаторазовий чемпіон Вірменії з пауерліфтингу Татул Арутюнян загинув в боях у Нагірному Карабасі, а збірна України з футболу втратила 12 гравців перед спарингом у Франції.

Крім того, промоутер Олександра Усика Едді Хірн влаштував перепалку з журналістом через Україну.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 5 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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