Промоутер Усика посперечався з журналістом через Україну: спортивні підсумки 5 жовтня
Багаторазовий чемпіон Вірменії з пауерліфтингу Татул Арутюнян загинув в боях у Нагірному Карабасі, а збірна України з футболу втратила 12 гравців перед спарингом у Франції.
Крім того, промоутер Олександра Усика Едді Хірн влаштував перепалку з журналістом через Україну.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 5 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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