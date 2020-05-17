Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк впевнений, що борець Богдан Грицай хоче попіаритися на його підопічному.

Грицай - Усик Xsport.ua

"Популярність Усика не залишає байдужим практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – все намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадку самого популярного спортсмена нашої країни. Кажуть різне ... але мета, яку переслідують, все ж є егоїстичною в кожному з випадків. Не виняток і виклик, кинутий юним борцем з Шепетівки, про якого ніхто ніколи не чув. Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути атлету з не настільки видатним досягненням в спорті. ", – цитує Красюка Xsport.

На думку Красюка, скоро всі забудуть про Грицая.

"Уже близько двох тижнів активна частина суспільства бурхливо обговорює дану молоду людину. Чи згадають про нього через місяць? Чи ввійде він в історію? Чи стане він легендою? Одне можна сказати з упевненістю, що цього точно не відбудеться в слідстві кинутого їм виклику Усику. До цієї класифікації відносяться і всі інші особи, які встигли скористатися "мейнстрімом" і кинути виклик легендарному спортсмену. Але кілька сотень фоловерiв в Instagram можуть додатися", - підсумував Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Грицай, який викликав на бій без правил боксера Олександра Усика, висловив упевненість у своїй перемозі в можливий поєдинок.

За словами чемпіона Європи серед молоді, у нього є чіткий план на протистояння з супертяжем.