Промоутер Усика назвав помилкою особливий статус Ломаченка

Відомий британський промоутер Едді Хірн розчарований рішенням Всесвітньої боксерської ради (WBC) надати українцю Василю Ломаченку титул "особливого" чемпіона цієї організації.

На його думку, це сильний удар по перспективах його підопічного Девіна Хейні вийти на чемпіонський бій з українським боксером. Зазначимо що раніше Хейні вважався обов'язковим претендентом на пояс WBC, проте у зв'язку зі спеціальним рішенням без бою переведений зі статусу "тимчасового" чемпіона у повноцінні чемпіони організації, зайнявши пояс Ломаченка.

Едді Хірн boxingnews24.com

Навіть незважаючи на те, що його підопічний став повноцінним чемпіоном світу, Хірн вважає рішення несправедливим.

"Ні, це несправедливо. Я проти ситуації з "франшизою". WBC зробив багато хороших речей, але тут вони помилилися. Девін Хейні хотів битися з Василем Ломаченком. Так, зараз він чемпіон світу, але він не отримає належної поваги. Я не надто турбуюся про Девіна, бо ви ще побачите його в боях, де він завоює визнання. Йому всього 20 років. Але навіщо тоді працювати, підніматися у рейтингах, якщо ви не в праві отримати шанс на велич?", – обурився Хірн у інтерв'ю IFL TV.

Зазначимо, що у подальших планах Ломаченка – поєдинок із переможцем протистояння між Річардом Коммі і Теофімо Лопесом. Бій українця може відбутися на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від категорії за версією журналу The Ring.

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