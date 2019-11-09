Промоутер Усика підтвердив нового суперника для українця

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) свій наступний бій може провести проти Дерека Чісори, підтвердив промоутер українця Егіс Клімас.

"Реванш Руїса і Джошуа? Поки невідомо хто переможе в цьому протистоянні. Хотілося б мати можливість не чекати півроку і провести проміжний поєдинок. Можливо, наступним суперником Усика стане Дерек Чісора", - сказав Клімас в інтерв'ю Sky Sports.

Раніше ЗМІ повідомили, що Усик не буде боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і мексиканцем Енді Руїсом в наступному бою.

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До цього глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн зізнався, що хоче в лютому організувати бій Чісора - Усик

27 жовтня Дерек Чісора переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

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