Промоутер Усика кинув виклик боксеру з команди Путіна

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Едді Хірн збирається організувати поєдинок ще одного свого підопічного Лоуренса Околі проти боксера з Putin Team Дениса Лебедєва.
Перспективний проспект може поборотися за пояс чемпіона світу WBA, який наразі належить Усику.
"Я не впевнений, що Околі вже готовий до бою з Лебедєвим, але щось підказує мені, що момент найбільш прийнятний. Рішення за боксером і його командою, але я закликаю їх скористатися цією можливістю", - цитує Хірна RingSide 24.
Едді Хірн і Денис Лебедєв
Раніше WBA санкціонувала обов'язковий захист Усиком свого титулу в бою проти Дениса Лебедєва. Однак у зв'язку з переходом нашого боксера в суперважку вагу цей поєдинок, найімовірніше, не відбудеться, а пояс Олександра стане вакантним.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Глен МакКрорі з нетерпінням чекає дебюту українця Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.
На думку британця, наш співвітчизник володіє фантастичними навичками і прикрасить нову для себе вагову категорію.
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