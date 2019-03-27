Промоутер Усика кинув виклик боксеру з команди Путіна

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Едді Хірн збирається організувати поєдинок ще одного свого підопічного Лоуренса Околі проти боксера з Putin Team Дениса Лебедєва.

Перспективний проспект може поборотися за пояс чемпіона світу WBA, який наразі належить Усику.

"Я не впевнений, що Околі вже готовий до бою з Лебедєвим, але щось підказує мені, що момент найбільш прийнятний. Рішення за боксером і його командою, але я закликаю їх скористатися цією можливістю", - цитує Хірна RingSide 24.

Едді Хірн і Денис Лебедєв

Раніше WBA санкціонувала обов'язковий захист Усиком свого титулу в бою проти Дениса Лебедєва. Однак у зв'язку з переходом нашого боксера в суперважку вагу цей поєдинок, найімовірніше, не відбудеться, а пояс Олександра стане вакантним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Глен МакКрорі з нетерпінням чекає дебюту українця Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

На думку британця, наш співвітчизник володіє фантастичними навичками і прикрасить нову для себе вагову категорію.

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