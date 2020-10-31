Промоутер Усика: хочу, щоб Чісора дістався до Олександра вже на старті бою

Со-промоутер Олександра Усика (17-0, 13 КО) Едді Хирн бажає, щоб поєдинок українця з британським супертяжем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) пройшов в щільній боротьбі.

На думку Хірна, Чісорі належить провести бій проти бійця високого рівня, тому добути швидку перемогу буде нелегко.

"Я сподіваюся, що Чісора зможе дістатися до Олександра. Хочу, щоб Чісора дістався до Усика вже на старті бою. Зрозуміло, Чісора буде програвати раунди. Він буде пропускати багато ударів. Але він повинен скорочувати дистанцію, не дивлячись ні на що. Чісора не боїться пропущених ударів. Я впевнений, що Чісора зробить все, щоб перемогти. Тим більше, що на кону бою буде стояти звання обов'язкового претендента по лінії WBO", – сказав Хирн в інтерв'ю boxingnews24.com.

Нагадаємо, що Усик другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.

Напередодні відбулася традиційна процедура зважування, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.