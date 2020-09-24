Промоутер розповів, про що попросить Усика перед боєм Джошуа – Ф'юрі

Відомий промоутер Едді Хірн розповів про ситуацію з боєм за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок за пояс WBO, яким володіє Джошуа. Однак у разі перемоги над Кубратом Пулєвим британець хоче зустрітися зі своїм співвітчизником, а не з українцем, якому ще треба побити Дерека Чісору для збереження свого статусу.

В інтерв'ю на YouTube-каналі BoxingSocial Хірн заявив, що Ентоні, швидше за все, віддав би свій пояс WBO Усику заради бою з Ф'юрі, але вважав би за краще тимчасово залишити його у себе, щоб хоча б на день стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні. Промоутер зізнався, що хотів би попросити про таку послугу у нашого співвітчизника.

"Я хотів би підійти до Усика і сказати: "Слухай, ми готові віддати тобі пояс. Але чи можемо ми зробити це на наступний день після бою Джошуа – Ф'юрі?" Розумієте, про що я? Мені все одно, скільки протримається абсолютний чемпіон – один день або десять років. Але як тільки ти виграєш титул, ти вже це зробив", – сказав Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик дізнався офіційну дату поєдинку проти Дерека Чісори.