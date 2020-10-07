Промоутер пояснив, чому в контракті на бій Ломаченка та Лопеса немає пункту про реванш

Промоутер Боб Арум зізнався, що за його ініціативою в контракті на бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом немає пункту про реванш.

Під час прес-конференції на YouTube-каналі Top Rank Boxing він заявив, що ця опція зараз використовується дуже часто. Арум вважає, що в разі крайньої необхідності боксери зможуть домовитися про проведення повторного поєдинку вже після закінчення першого бою.

"Я не вірю в обов'язкові реванші. Я вважаю, що зараз ця опція використовується занадто часто завдяки моєму колезі Едді Хірну, який прописує її в кожному контракті. Це може означати, що він не впевнений в успішному виступі своїх клієнтів. Мені здається, що потрібно дати боксерам можливість визначити переможця і переможеного, а вони пізніше вирішать, потрібен їм реванш чи ні", – пояснив свою позицію промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арум розповів про нові умови проведення поєдинку між Ломаченком і Лопесом.