Промоутер Повєткіна захопився Усиком і передрік йому проблеми в супертяжах

Промоутер росіянина Олександра Повєткіна Андрій Рябинський високо оцінив боксерську школу Олександра Усика, але заявив, що українцеві бракує удару та потужності для успіху в супертяжах.

Наприклад, він вважає, що наш співвітчизник набагато краще боксує, ніж Деонтей Уайлдер, однак не може назвати Усика фаворитом їхнього можливого протистояння. За його словами, Олександру в новому для себе дивізіоні буде важко.

"Усик – суперкрутий боксер, тут немає питань. У Олександра просто позамежний рівень, у нього відмінна школа боксу. На мій погляд, для важкого дивізіону йому не вистачає удару та потужності, яка там потрібна. Якщо говорити про таких хлопців, як Уайлдер, Ф'юрі , Джошуа, то Усику з ними, м'яко кажучи, буде важко. Це фізично міцні та потужні хлопці. Якщо говорити про рівень боксу, то в Усика він у мільярди разів вище, ніж у того ж Уайлдера. Але в Усика великі шанси програти тому ж Уайлдеру. Повторюся, необхідна в цій вазі міць грає свою роль. До цього треба бути готовим, але Усик – феноменальний боксер", – цитує слова Рябинського видання allboxing.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що ніхто з 15 найкращих боксерів дивізіону навіть не спітніє в поєдинку з українцем.