Промоутер поставив під сумнів перспективи Усика в супертяжах

Со-промоутер Олександра Усика з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн зізнався, що не знає, чого очікувати від українця в суперважкій вазі.

В інтерв'ю виданню SkySports він засумнівався в тому, що нашому співвітчизнику вдасться витримувати потужність ударів боксерів, які виступають в його дивізіоні. Незважаючи на це, промоутер назвав Олександра генієм і заявив, що він увійде в історію як один з найкращих бійців покоління.

"Що ми знаємо про Усика? Геній. Неймовірна робота ніг, своєчасність ударів, високий боксерський інтелект. Чого ми не знаємо? Як він зможе протистояти вогневій потужності суперважковаговиків. Під час поєдинку з Чаззом Уізерспуном здалося, що Усику не сподобалося те, що прилітало йому у відповідь. Уізерспун набагато повільніший та гірший за Чісору. Олександру доведеться відповісти на безліч питань у суперважкому дивізіоні, але він все одно є генієм, який увійде в історію як один з найкращих боксерів покоління", – вважає Хирн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у боксі з'явилася нова вагова категорія для супертяжів, схожих на Усика.