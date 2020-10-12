Промоутер порівняв Ломаченка з легендарним Алі та захопився батьком українця

Промоутер з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко нагадує йому легендарного Мухаммеда Алі, коли той перебував на піку своєї форми.

На YouTube-каналі Loma TV Official був опублікований уривок з фільму про батька українського чемпіона світу Анатолія. У ньому Арум оцінив високий рівень технічної підготовки Ломаченка та назвав нашого співвітчизника найкращим боксером з часів знаменитого американця.

"Люди цього не пам'ятають, бо вони тоді ще не народилися, але коли Алі був на піку своєї форми, перед тими 3,5 роками, коли він не міг битися, він був неймовірно технічним боксером. Він умів контролювати дистанцію. Він рухався в рингу так, як ніхто інший. У Ломаченко є такі ж навички і навіть більше. Ломаченко – найкращий боксер, якого я бачив з часів того раннього Алі", – зізнався промоутер.

Він також відзначив, що за свої досягнення Василь повинен подякувати батькові, який є неймовірним професіоналом.

"У нього є благословення, якого немає ні у кого в світі. Це його тренер, його батько. Анатолій на мою думку, найкращий тренер в світі. Те, що вони роблять, на жаль, більше ніде не зустрінеш у боксі, і це є зброєю. Анатолій вважається справжнім професіоналом. Я мріяв найняти його, щоб він навчив інших хлопців тому, що повинен робити тренер, і які у нього мають бути знання", – підсумував Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер пояснив, чому в контракті на бій Ломаченка проти Теофімо Лопеса немає пункту про реванш.